Asuntorakentamisen näkymät esillä Säkylässä

Säkylässä kunta ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö ovat käyneet keskusteluja tulevaisuuden asuntotarpeista. Esillä ovat olleet myös mahdolliset uudet yhteistyömuodot.

Kiinteistöosakeyhtiö Säkylän Talot on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. Yhtiöllä on rivitaloja ja kerrostaloja. Niissä on pääosin vuokra-asuntoja.

Kunnanhallitus saa kokouksessaan asiasta selostuksen.