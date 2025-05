Vammalan seurakuntatalon purkamisluvan valitusaika päättymässä, kiinteistöä esitetään uudelleen myyntiin

Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää Vammalan seurakuntatalon jatkotoimista. Esityksen mukaan rakennus laitetaan uudelleen myyntiin.

Kiinteistötyöryhmä ei kannata tontin pitämistä seurakunnan omistuksessa eikä rakennuksen purkamista seurakunnan toimesta. Yksimielisen kannatuksen sai seurakuntatalon laittaminen uudelleen myyntiin maapohjineen.

Kirkkoneuvoston seurakuntatalolle hakema purkamislupa on myönnetty viivästysten jälkeen 2. toukokuuta. Viimeinen valituspäivä on perjantai 16. toukokuuta. Jos päätöksestä ei valiteta, purkamislupa saa lainvoiman. Tällöin omistajalla on mahdollisuus purkaa rakennus.

Asia on kirkkoneuvoston käsiteltävänä.