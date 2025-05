Hurttion metsäpalstan suojelu etenee Karkussa: Kaupunki saa rauhoittamisesta 95 000 euron korvauksen

Sastamalan kaupungin Karkussa omistaman Hurttion metsäpalstan suojelu etenee. Asia on teknisen lautakunnan hyväksyttävänä.

Hurttion metsäpalsta nousi viime syksynä julkisuuteen kohun saattelemana. Kaupunki oli tuolloin vuokraamassa tilasta noin 77 hehtaarin määräalan italialaisten pääomasijoittajien yhtiölle aurinkosähkövoimalaitoksen rakentamista varten. Suunnitelma herätti paikallisissa asukkaissa voimakkaan vastarinnan.

Metsäpalsta on aktiivisessa virkistyskäytössä. Sen kokonaispinta-ala on noin 85 hehtaaria. Alueella on runsaasti polkuverkostoa.

Kaupunki on käynyt Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa keskustelua Hurttion metsäpalstan suojelusta Metso-ohjelman kautta. Suojeltavaksi alueeksi on rajattu yhteensä noin 62 hehtaaria Sudenmulkkauksentien molemmin puolin.

Metsäpalsta on pääosin karua kalliopohjaista kitumaata. Kallioalueiden väleissä on soistuneita alueita. Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot ovat metsälaissa mainittuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä.

Kaupungille on tarjottu alueen rauhoittamisesta yksityismaan suojelualueeksi 95 000 euroa. Korvaus on 40 prosenttia puuston arvosta, joka ilman korjauksia on noin 237 000 euroa.

Lopullisen rauhoituspäätöksen tekee ELY-keskus. Tällöin alueelle vahvistetaan suojelumääräykset. Metsäalue jää edelleen kaupungin omistukseen.

Tekniselle lautakunnalle esitetään sopimuksen hyväksymistä.