Lauri Joona ajaa MM-rallia Portugalissa: Seuraa kilpailua tästä

Sastamalalainen rallikuljettaja Lauri Joona kilpailee viikonvaihteessa Portugalin MM-rallissa. Kartturina on Samu Vaaleri.

"Portugalin MM-ralli on yksi kauden kohokohdista", kertoo Lauri Joona. "Fanikulttuuri on täällä hienoa, paljon on porukkaa reitin varrella", hän iloitsee.

Kilpailu ajetaan suomalaisittain tutulla soralla. Tiet kuitenkin eroavat kotimaisista vastaavista paljon.

"Haastavaa, mutta silti ajettavaa", kuvailee Lauri Joona. "Tarkkana pitää olla, ettei tule rengasrikkoja", hän huomauttaa.

Tähtäimessä on sijoitus podiumilla.

Portugalin MM-rallin WRC2-luokkaa voi seurata tästä.