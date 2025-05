Sastamala selvittää kiinteistörekisteristä puuttuvia rakennuksia, tietylle alueelle kohdistuu pilottihanke

Kiinteistörekisteriselvitystä on Sastamalan kaupungin maankäytössä aiemmin tehty omana työnä. Tehtävään ei kuitenkaan ole palkattu uutta henkilöä.

Kaupunki on pyytänyt FCG Rakennettu Ympäristö Oy:ltä tarjouksen pilottihanketta varten. Se koskee keskustan läheltä 450 rakentuneen kiinteistön selvitystyötä.

Maastotarkastukset tehdään kahden henkilön voimin. Heistä toinen on FCG:n konsultti ja toinen maankäytön kartoittaja mitta-avustajana.

Yhtiö laatii listauksen kaikista kiinteistörekisteriin ja verottajan tietokantaan päivitettävistä ja lisättävistä rakennuksista. Selvitys ei koske kaupungin omistamia rakennuksia, maa- ja metsätalouden käytössä olevia rakennuksia eikä kiinteistöverotuksen kannalta arvottomia rakennuksia, kuten esimerkiksi latoja.

Konsultin veloitus muodostuu kokonaispalkkiosta, joka arvonlisäverottomana on 31 200 euroa. Maankäytön suorittaman markkinakartoituksen perusteella tarjouksen mainitaan olevan työmäärään nähden edullinen.

Hanke ajoittuu syys-lokakuulle.

Piilossa olevat kiinteistöverotulot kassaan

Useissa kunnissa ja kaupungeissa on viime vuosina toteutettu kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvityksiä. Tarkoituksena on saattaa kaikki rakennukset kiinteistöverotuksen piiriin. FCG on laatinut selvityksiä ja analyysejä yli viidelläkymmenellä paikkakunnalla.