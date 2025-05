Kaksi kaupunkia Ukrainasta lähestyi Huittista kumppanuuspyynnöillä

Huittisten kaupunki katsoo, että sillä ei pienenä kaupunkina ole mahdollisuutta sitoutua uusiin kumppanuuksiin. Kaupunki sai ukrainalaisilta Novovorontsovkan ja Pustomytyn kaupungeilta kumppanuuspyynnöt.

Virallisia ystävyyskaupunkeja Huittisilla on saksalainen Hoyerswerda ja virolainen Keila. Hoyerswerdan kanssa toiminta on aktiivista, Keilan kanssa se on hiipunut.

Kaupunginhallitus päätti kiittää ukrainalaisia kaupunkeja kumppanuuskutsuista.