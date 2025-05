Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Laviassa

Laviassa poliisi tutkii epäiltyä murhaa. Tapauksesta pyydetään vihjeitä.

Uhri löytyi Teollisuustiellä sijaitsevasta yksityisasunnosta. Henkirikoksen epäillään tapahtuneen 24.-25. toukokuuta.

Teollisuustie sijaitsee Lavian keskustasta hieman pohjoiseen. Se kulkee kantatien 44 länsipuolella.

Tapauksen esitutkinta on alussa ja poliisi on yksityiskohdista vaitonainen. Asiasta aiotaan tiedottaa lisää, kun se on mahdollista.

Tiedot ja havainnot pyydetään ilmoittamaan joko WhatsApilla numeroon 050 411 7655 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.