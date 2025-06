Kiikassa yksi viidestä palkitaan Rukinpolkijana: Äänestys käynnissä!

Sastamalan Kiikassa Rukinpolkijan valinta on edennyt ratkaisevaan äänestykseen. Mukana on viisi eniten ehdokkuuksia saanutta.

"Hienoa, että Kiikasta löytyy monta Rukinpolkijaksi sopivaa henkilöä ja toimijaa", iloitsee äänestyksen järjestävä Kiikan Nuorisoseura.

Ehdokkaat ja perustelut ovat seuraavat:

Sandy Ahjo

Sandy tuo musiikkia moniin tapahtumiin ja kapellimestarina ja innokkaana muusikkona nostaa Kiikkaa esiin myös Sastamalan ulkopuolella.

Sirkkaliisa Haapaniemi

Hän on oikea supermummo, tekee edelleen tarjottavat häistä hautajaisiin ym. Sirkkaliisa on monessa mukana ja ennen kaikkea on valmis talkoilemaan kiikkalaisten hyväksi. Kiikka tunnetaan laajalti paljolti Sirkkaliisan ansiosta, Kiikan Eläkkeensaajien puheenjohtajan roolissa on tuonut Kiikkaa tunnetuksi matkoillaan. Ihana ihminen.

Henna Lahti

Hennan Kynttiläpajalla saa ystävällisen palvelun. Erilaiset kynttilät on hieno, käsintehty kiikkalainen tuote. Kahviosta saa maukkaita itsetehtyjä herkkuja. Henna pitää kynttiläpajaa ja ruokkii myös kyläläisiä ja pitää ihanaa kahvilaa.

Tommi Liimatainen

Viimetalvinen ohjelmisto Kiikan nuorisotalolla lienee hänen ideoima. Hänen ansiostaan oletan Negativen maailmankiertueen käynnistyneen Kiikasta! Eikä unohtaa sovi loisteliasta ajatusta järjestää ulkoilmakonsertti Kiikan urheilukentällä. Korona vaan valitettavasti sekoitti suunnitelmat! Ideoita riittää elävöittämään kaunista kyläämme! Tommi kertoo Kiikasta positiivisessa sävyssä.

Vakkala Pro Motors

Yhdistys on mahdollistanut kuntalaisille oivallisen terveyttä tukevan harrastuksen, kun on mahdollistanut ympärivuotiset uinnit.

Rukinpolkijaa voi äänestää keskiviikkoon 4. kesäkuuta saakka Kiikan kotisivujen kautta.