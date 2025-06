Rukkiviikkoa vietetään Kiikassa monipuolisen ohjelman parissa, kylää somistavat neulegraffitit

Sastamalan Kiikassa vietetään Rukkiviikkoa 2.-8. kesäkuuta. Tapahtumia riittää jokaiselle päivälle ja monenlaiseen kiinnostuksen kohteeseen.

Rukkiviikolla pääsee teemaan sopivasti tutustumaan rukinkerääjä Sauli Rajalan kokoelmiin. Sastamalan Opiston kanssa yhteistyössä järjestetään suosittu kehruukurssi.

Uutuutena on Kiikan raitilla neulegraffiteja. Sastamalan kaupunginpuutarhuri Suvi Isosävi haastoi kylät talkoisiin. Kiikassa haaste otettiin tosissaan. Lukuisat henkilöt kutoivat ja virkkasivat isoäidinneliöitä, kolmioita ja suorakaiteita sekä toivat ne Kiikan kirjastoon. Kiikan Nuorisoseuran väki yhdisteli lappuset ja kiinnitti ne puihin kylän keskustassa. Kuuluisa kiertoliittymä sai myös osansa neulegraffiteista.

Ohjelmassa on muun muassa Kiikan torvisoittokunnan yhteislaulutilaisuus, paloasemalla pääsee tutkimaan paloautoja ja alle 18-vuotiaille on mato-onkikilpailu. Näyttelyitä on Kiikan lainamakasiinilla ja kudonta-asemalla. Kiikan Riento järjestää koko kylän urheilukisat. Kiimajärvellä saunotaan rantasaunalla ja tehdään ostoksia kyläseuran kirpputorilla. Kiikan Jokisivulla tapahtuu Lauttarannassa ja Sarkia-museo on avoinna.

Maalaismarkkinoilla julkistetaan kuluvan vuoden Rukinpolkija. Useita paikallisia toimijoita on myymässä tuotteitaan ja eläimiä on rapsuteltavana. Kiikan metsästysseura jakaa hirvisoppaa. Lastenliikuttaja Super-Sam esiintyy. Haitaria soittaa Heli Vinha. Kiikan yritykset ovat avoinna illalla pidempään.

Rukkiviikkoa koordinoi Kiikan Nuorisoseura. Tapahtumia tuottavat lukuisat yksityiset, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat.

Ohjelma yksityiskohtaisesti on koottu Kiikan kotisivuille.