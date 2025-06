Sastamalan keskustaan esitetään isoa seinämaalausta

Seinämaalausta eli muraalia esitetään Sastamalassa kaupungin keskustaan.

Valtuustoaloitteen asiasta jätti Minna Isotalo (sd.). Allekirjoittajia on eri ryhmistä.

Muraalista on keskusteltu kulttuuriasiain neuvottelukunnassa jo pitkään. Kustannuksiksi on arvioitu noin 15 000 euroa. Summaan on laskettu esimerkiksi materiaalit, nosturi ja taiteilijan työ.

Kulttuuriasiain neuvottelukunta on esittänyt muraalin sijoituspaikaksi Marttilankadun kirsikkapuistoa rajaavaa seinää. Se on noin 20 metriä leveä ja kuusi metriä korkea. Rakennuksen omistaa Aimo Lepistö.

"Seinämaalauksen teemat voisivat ammentaa paikallisesta kulttuuriperinnöstä, esimerkiksi kirjallisuudesta ja kuvataiteesta, vaikkapa Akseli Gallen-Kallelasta", todetaan valtuustoaloitteessa.

Muraali sopisi Leena Merikallion perintövaroista kustannettavaksi. Niitä on aiemmin käytetty Kiikoisten päiväkodin seinämaalausten hankintaan, taideteosten ostamiseen sekä Mauri Kunnaksen piirtämien pesäpalloaiheisten seinäkuvien hankintaan Varilan pesäpallokentän huoltorakennuksiin.

Valtuustoaloitteessa esitetään työryhmän perustamista viemään hanketta määrätietoisesti eteenpäin.