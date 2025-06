Suodenniemelle uutta matkailutoimintaa

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli yhdeksäntoista hankehakemusta. Puollon niistä sai yksitoista.

Hakemuksista kahdeksan hylättiin. Lisäksi kaksi isohkoa investointia ohjattiin suoraan Pirkanmaan ELY-keskuksen hakuun.

Puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 217 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 57 prosenttia. Rahoituskiintiössä mentiin jo ensi vuoden kehyksen puolelle. Siitä tuli käytetyksi noin neljännes.

Nuoriso-Leader-hakemuksia käsiteltiin kahdeksan ja hyväksyttiin seitsemän. Seniori-Leader-hankkeista hyväksyttiin kaikki seitsemän.

Seuraavan kerran Joutsenten reitin hallitus käsittelee hakemuksia tiistaina 26. elokuuta. Hakemusten jättämisen takaraja on perjantai 15. elokuuta kello 12.

Yleishyödyllisissä hankkeissa teollisuutta ja kiertotaloutta

Sastamalan kaupungin Teollisuuden kasvun eväät -yritysryhmähankkeessa vahvistetaan teollisuuden alan yritysten kasvun edellytyksiä Sastamalassa. Hankkeen tarkoituksena on luoda osallistuville yrityksille ammattimaisen johtamisen toimintatapoja, järjestelmiä ja prosesseja. Hankkeen valmisteluvaiheen yrityskohtaisissa haastatteluissa nousi selvästi esiin yhteneväisiä kehittämistarpeita, joita ratkotaan hankkeen aikana.

Huittislaisen Kiertopolku ry:n kehittämishankkeessa käynnistetään kotitalouksilta kootun tekstiilikierrätysmateriaalin uusiokäyttö. Huittisissa syntyy tekstiilijätettä noin 20 tonnia vuodessa. Kaupungin lajittelutoiminta on päättymässä, ja kierrätyspisteiltä koottava materiaali uhkaa mennä suoraan jätteenpolttoon. Voittoa tavoittelematon yhdistys vastaanottaa, lajittelee, myy ja lahjoittaa käyttökelpoisia tekstiilejä, jotka muuten päätyisivät sekajätteeseen. Hanke edistää ekologisuutta ja osallisuutta sekä luo uusia työpaikkoja.

Yrityshankkeissa kansainvälisyyttä, uusia työpaikkoja ja palveluita

Rehakka Service Oy:n käynnistystuella aloitetaan matkailutoiminta Sastamalan Suodenniemen vanhassa kunnantalossa ja seurakuntatalossa. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat vuokrata tiloja esimerkiksi kokous- ja juhlakäyttöön. Tiloihin peruskorjataan myös viisi tilavaa huonetta majoitusta varten.

RR Bridgeworks Oy:n käynnistystuella syntyy uusi keksintöaihioiden kaupallistamispalvelu Sastamalan Keikyään. Palvelu koostuu muun muassa prototypoinnista, testauksesta, liiketoimintamallin luomisesta, patentoinnin avustamisesta ja kaupallisten kumppaneiden hankkimisesta. Yrittäjillä on pitkä kokemus erilaisten tuotteiden ja vaativien teknisten ratkaisujen kehittämisestä, tuotteistamisesta, valmistuksen suunnittelusta, valmistuksen valvonnasta ja kaupallistamisesta.

Italiasta Suomeen muuttanut Paola Pagano-Kekki ryhtyy matkanjärjestäjäksi ja perustaa käynnistystuellaan Discovery Travels -toiminimen Hämeenkyröön. Yritys järjestää ja myy Suomeen ja Pohjoismaihin kohdistuvia pakettimatkoja erityisesti Välimeren maista ja Itävallasta tuleville matkailijoille.

Toiminimi Anni Ekilä investoi Sastamalan Keikyässä hevostallin korjaamiseen ja ratsastuskentän rakentamiseen uuden palveluyrityksen käynnistämiseksi. Yritys tarjoaa hevosten täysihoitoa seitsemällä karsina- ja seitsemällä pihattopaikalla. Tavoitteena on tarjota hevosten hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä, asiakasystävällinen hoito- ja ratsastusympäristö, jossa hevonen kohdataan aina yksilönä. Yritys tarjoaa myös omahevospalvelua, joka mahdollistaa kokemuksen omasta hevosesta ja itsenäisestä toiminnasta hevosen kanssa ilman suuria alkuinvestointeja.

Solmusa Design toiminimen osa-aikaisen yrityksen käynnistystuella aloitetaan verkkonäkyvyyden ja visuaalisen viestinnän palvelutoiminta Huittisissa. Liikeidean taustalla on pitkä työkokemus matkailualalta ja havainto siitä, että moni maaseudun pienyrittäjä kokee verkkonäkyvyyden rakentamisen vaikeaksi, tekniseksi tai liian kalliiksi.

Oy Equine Innovations Ltd:n kehittämistuella hiotaan Hämeenkyrön Pinsiössä toimivan yrityksen tuotantoprosessia ja parannetaan skaalautuvuutta, jotta voidaan paremmin vastata hevosten ruokinta-automaattien nopeasti kasvavaan kansainväliseen kysyntään. Erityishuomiota kiinnitetään automaation mahdollisuuksiin ja toimitusketjun joustavuuteen.

Thaimaasta Hämeenkyröön muuttaneen Sasi Humalan yritystoiminnan kokeilutuella aloitetaan kevätkääryleiden valmistus ja myynti seudun tori- ja markkinapaikoilla. Sasin Thairullilla on jo vahva paikallinen kysyntä, kun vuosien varrella reseptiikkaa on kehitetty suomalaiseen makuun sopivaksi, ei liian tuliseksi. Yrittäjällä on kotityöalan perustutkinto ja koulukeittiökokemusta Suomesta.

Hienopuuseppä Jori Asikaisen yritystoiminnan kokeilutuella aloitetaan Hämeenkyrössä vanhojen huonekalujen entisöintipalvelu.

Lisäksi puollettiin yksi yrityksen omistajanvaihdokseen liittyvä tuki, josta ei asioiden ja neuvottelujen vielä ollessa kesken julkisteta osapuolten nimiä.

Nuoriso-Leader tukee nuorten yrittäjyyttä ja kesätöitä

4H-yritys Ruusunnuppu eli Aava-Aurora Laakso aloittaa kesäkahvilatoiminnan Sastamalan Sammaljoen taidenäyttelyn yhteydessä.

Valtteri Koivisto tarjoaa Sastamalassa metsänhoito- ja puutarhapalvelua hankkimalla raivaussahan.

Jonskin apu eli Joni Viitanen hankkii varusteet piha- ja puutarhatöihin Huittisissa.

Taival 4H-yritys eli Unto Lehtimäki tarjoaa autojen sisä- ja ulkopesuja Huittisissa.

4H-yritys Oskari Nikko tarjoaa piha- ja maalaustöitä Huittisissa.

Naminurkka eli Helmi Toivonen ja Kerttu Taulaniemi hankkivat leivontavälineitä ja myyvät leipomuksiaan erilaisissa tapahtumissa.

Punkalaitumen 4H-yhdistys investoi Vehkajärven Kivirannan nuorten kioskin toimintaan.

Nuoriso-Leader -hankkeiden yhteenlaskettu julkinen tuki on noin 5 200 euroa.

Seniori-Leader-hankkeissa edistetään ikäihmisten hyvinvointia

Muusikko Bernard Belhachen ryhmä käy musiikillaan ilahduttamassa Sastamalan hoivakotien ja sairaalan ikäihmisiä.

Karkun avantouimarit kunnostaa Sastamalassa Karkun avantosaunan lauteet ja rakentaa salaojituksen.

Sastamalassa Illon VPK:n veteraaniosasto kokoaa vanhat palokuntatarinat talteen yhdistyksen historiikin laadintaa varten.

Vammalan seudun mielenterveysyhdistys VoiMia ry järjestää ikäihmisille Hyvinvointia mielessä ja kehossa -kurssin elo-syyskuussa 2025.

Ikäisten ryhmä järjestää kuukausitapaamisia ja sosiaalista vuorovaikutusta ikääntyneille kehitysvammaisille Huittisissa.

Latvakansan historiikin toimitustiimi laatii Latvakansan vaiheita -kirjasarjan kuudennen osan, joka käsittelee Hämeenkyrön Kuustenlatvan kylän koulujen perustamista ja kylätoimintaliikkeen syntyä.

Hämeenkyrössä Kuustenlatvan juhlaryhmä valmistelee yhden maamme vanhimman kyläyhdistyksen, Kuustenlatva-seuran 50-vuotisjuhlia elokuulle 2025.

Seniori-Leader-hankkeiden yhteenlaskettu julkinen tuki on 5 550 euroa.