Huittisten Rekikoski voitti Satakunnan Vuoden kylän kilpailun

Satakunnan Vuoden kyläksi on valittu Huittisissa sijaitseva Rekikoski. Tuomaristoon tekivät vaikutuksen yhteisöllisyys, iloinen vire ja juurevana näyttäytyvä toiminta.

Asukkaita Rekikoskella on noin 130, mutta kyläyhdistyksessä maksavia aikuisjäseniä on yli 200. Toiminta kylässä on pitkäjänteistä ja perinteistä, mutta myös tulevaisuuteen katsovaa. Kylän sydämenä toimii kylätalo.

"Täällä naapuri on enemmän kuin nimi postilaatikossa", kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Juho Kariniemi.

Satakunnassa haki virallisen hakemuksen Vuoden kyläksi jätti neljätoista kylää. Loppusuoralle valikoitui neljä, joiden joukossa oli myös Korkeaoja Kokemäeltä.

Vuoden kylä Rekikoski palkitaan 3 000 eurolla maakunnallisilla kyläpäivillä Riuttala-Mustajoen kylätalolla sunnuntaina 10. elokuuta.