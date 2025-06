Biitsiturnaus tuo sadoittain väkeä Sastamalaan

Sastamalassa pelataan loppuviikolla SM-tason beach volleyta. Paikkana ovat Kaalisaaren ja Vinkin kentät.

Miesten turnaukseen on ilmoittanut kuusitoista paria. Ne pääsevät kaikki lauantaina alkavaan pääsarjaan. Kentällä nähdään muun muassa VaLePan passari Matti Maijala. Naisissa on mukana 23 paria, eli luvassa on perjantaina karsintoja. Sastamalasta kotoisin oleva Vilhelmiina Prihti lähtee parinsa kanssa peleihin rankingin ykkösinä.

Junioreiden pelit käynnistyvät keskiviikkona.

VaLePan toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie laskee turnauksen tuovan kaupunkiin satoja pelaajia taustajoukkoineen. "Hieno kesätapahtuma jälleen tulossa", hän iloitsee.

Otteluohjelmat löytyvät täältä.