Antti Lahti huomioitiin ammattikasvatusneuvoksen arvonimellä

Koulutuskuntayhtymä Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahdelle on annettu ammattikasvatusneuvoksen arvonimi. Sen myönsi tasavallan presidentti Alexander Stubb.

"Tämä tunnustus on samalla osoitus koko Saskyn henkilöstön vahvasta ammatillisesta osaamisesta ja sitoutuneesta työstä. Arvonimi heijastaa myös sitä laajempaa asiantuntemusta, panosta ja yhteistyötä, jota me kaikki teemme päivittäin", sanoo Antti Lahti. "Tämä on yhteinen kiitoksen ja ylpeyden hetki meille kaikille", hän toteaa.

Tasavallan presidentti myöntää arvonimiä yleensä kaksi kertaa vuodessa. Ne ovat osoitus yhteiskunnan arvostuksesta saajansa työtä kohtaan.

Ammattikasvatusneuvotuksen arvonimellä voidaan huomioida erityisen ansioitunut kansalainen.