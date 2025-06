Kylät tempaisevat mm. Sastamalassa, Punkalaitumella, Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä: Katso kartalta tapahtumat

Sastamalassa, Punkalaitumella, Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä tempaistaan valtakunnallisena Avoimet Kylät -päivänä lauantaina. Ohjelmaa on tarjolla runsaasti.

Tapahtumia on Sastamalassa Jaarassa, Karkussa, Kaukolassa, Keikyässä, Kiimajärvellä, Kämmäkässä, Kärppälässä, Lantulassa, Pehulassa ja Tapiolassa, Punkalaitumella, Huittisissa Korkeakoskella ja Rekikoskella, Kokemäellä Kauvatsalla ja Korkeaojalla sekä Säkylässä Kankaanpäässä, Kepolassa, Vuorenmaassa ja Yttilässä.

Avoimet kylät on lähtöisin Satakunnasta, jossa se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Kokonaisuus on sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi. Kaikkiaan kyliä on nyt mukana lähes 600.

Tapahtumat osoitteineen ja tarkkoine aikatauluineen löytyvät kartalta tästä.