Häntyrin frisbeegolf-rataa parannetaan hankkeessa, vuokrasopimusta jatkettu

Sastamalassa Häntyrin frisbeegolf-rataa parannetaan Leader-rahoitteisessa hankkeessa. Kaupunki on vuokrannut alueen Sastamalan Frisbeegolf ry:lle.

Sopimusta on jatkettu vuoden 2032 toukokuun loppuun. Taustalla ovat radan parantamiseen myönnetyn avustuksen vaatimukset. Aiempi vuokra-aika oli vuoden 2027 toukokuun loppuun. Rahoituksen ehtona on, että sopimus on voimassa vähintään viisi vuotta viimeisestä maksatuksesta.

Häntyrinkuoppa-niminen tila on runsaan 34 hehtaarin suuruinen. Se sijaitsee Houhajärven läheisyydessä Kangastien pohjoispuolella.

Yhdistys maksaa viiden vuoden vuokrakaudelta kaupungille sata euroa.