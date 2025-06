Kirkollisveroprosenttiin esitetään korotusta Huittisissa

Huittisissa kirkkoneuvosto esittää kirkollisveroprosentin nostamista. Painetta luovat kiinteistöjen peruskorjauksista lähivuosina aiheutuvat kustannukset.

Esitys uudeksi kirkollisveroprosentiksi on 1,65. Tällä hetkellä se on 1,60. Ala-Satakunnan rovastikunnassa seurakuntien keskimääräinen, ei-painotettu keskiarvo on 1,63.

Huittisten nykyinen kirkollisveroprosentti on ollut voimassa vuodesta 2020.

Kirkkoneuvosto oli esityksestä yksimielinen.

Päätöksen asiassa tekee kirkkovaltuusto.