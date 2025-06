Lauri Joona ajaa Kreikan MM-rallissa

Sastamalalainen rallikuljettaja Lauri Joona ja kartturi Samu Vaaleri ajavat loppuviikolla Kreikan MM-rallissa. Tiimejä odottavat haastavat soratiet ja yli 30 asteen helle.

Edessä on noin 346 erikoiskoekilometriä.

"Aika paljon on tuttua edellisvuosilta, varmasti hieno reitti taas", arvioi Lauri Joona. "Nyt on aika kuivaa, saattaa olla vähän liukasta, mutta se on sama kaikille", hän ennakoi.

Ralli alkaa torstaina testierikoiskokeella ja yleisöerikoiskokeella. Perjantaina ja lauantaina on ohjelmassa kuusi erikoiskoetta sekä päätöspäivänä sunnuntaina neljä.

WRC2-luokassa pisteistä kilpailee 33 autokuntaa.

