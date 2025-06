Lousajasta puretaan huonokuntoinen kerrostalo

Sastamalan Vuokratalot on purkamassa kerrostalon Lousajasta. Rakennus sijaitsee osoitteessa Kannintie 6.

Kerrostalossa on 21 asuntoa. Se on valmistunut vuonna 1967. Kysymyksessä on betonirakenteinen elementtitalo.

Purkamista on valmisteltu jo vuonna 2021. Hanke kuitenkin keskeytyi, koska asunnot vuokrattiin vastaanottokeskukselle. Toiminta päättyi viime vuoden lopussa.

Kerrostalon nykyinen käyttöaste on alle puolet. Rakennuksessa on merkittävä määrä korjausvelkaa.

Purkamisen kustannuksiksi on arvioitu 200 000 euroa. Konserni- ja elinvoimajaostolle esitetään suunnitelman hyväksymistä sillä ehdolla, että yhtiö saa työhön avustuksen. Purkaminen on määrä toteuttaa viimeistään ensi vuoden aikana.

Sastamalan Vuokratalot on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö.