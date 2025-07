96-vuotias harmonikkalegenda Veikko Ahvenainen konsertoi Kiikassa

Harmonikkataiteilija Veikko Ahvenainen soittaa Kiikan Nuorisotalossa keskiviikkona 2. heinäkuuta. Konsertti alkaa kello 19.

Veikko Ahvenaisen pitkä ura on kansainvälisestikin arvioituna ainutlaatuinen. Ikävuosia on 96. Takana on lähes 5 000 konserttia ja levytyksiä on kertynyt 1 088.

Harmonikkalegendan puoliso on harmonikkataituri ja pianisti Carina Nordlund. He juhlivat kesällä 20-vuotishääpäivää. Nordlund esiintyy myös konsertissa, samoin Huittisten Harmonikkakerho Vesa Formusen johdolla.

Liput konserttiin maksavat 15 euroa. Myynnissä on levyjä ja elämäkertakirjaa.