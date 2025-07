Lounais-Suomessa havaittiin laajalti kirkas tulipallo, nähtiin mm. Punkalaitumella

Maan lounaisosissa tehtiin havaintoja tulipallosta myöhään tiistaina noin kello 22.30. Ursan Taivaanvahti-palveluun oli kertynyt varhaiseen aamuun mennessä viitisenkymmentä kirjausta.

Tulipallo oli nähty myös Punkalaitumella. Havainnossa mainittiin ilmiön kestoksi neljä sekuntia.

Ursan mukaan kesäillan taivaan valoisuus vastaa lähes päiväolosuhteita, joten tulipallo on ollut varsin kirkas. Siitä on saatu myös useita valokuvia. Lisäksi on raportoitu tulipalloon liittyneestä yliäänipamauksesta.

Taivaanvahdin havainnot aiheesta löytyvät tästä.