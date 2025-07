Nuorten suunnistuksen MM-kilpailut päättyivät viestiin – Elli Punto: "Fyysisesti aika huono päivä ja oli tosi raskasta"

Suunnistuksen nuorten MM-kilpailut päättyivät Italian Trentinossa viesteihin. Suomen naiset sijoittuivat neljänneksi.

Avausosuudesta vastannut Elli Punto vaihtoi sijalla kolmetoista. Hän oli kärjen takana 3:02.

"Oli kyllä fyysisesti aika huono päivä ja oli tosi raskasta, yhden virheenkin tein loppulenkillä", Elli Punto kertoi. "Muuten suunnistus meni ihan hyvin, mutta juoksu ei vaan yhtään kulkenut. Varmasti viikon rasitukset näkyy", hän totesi.

Virtaa Elli Punto sai viestistä, vaikka kulku ei ollut kohdallaan.

"Ehkä tsemppaa vielä enemmän, kun tietää, että tekee työtä joukkueelle. Siitä saa voimaa", Elli Punto sanoi. "Mutta oli se aika kauheaa, kun tuntui, ettei yhtään kulje", hän tunnusti.

Elli Punton lisäksi joukkueessa suunnistivat Virna Pellikka ja Eeva Liina Ojanaho. Vuosi sitten kokoonpano voitti nuorten MM-kultaa. Menestystä on tullut myös EM-tasolla. Kolmikolle nuorten MM-kilpailut olivat viimeiset.

"On ollut tosi mahtavaa. On semmoinen tuttu ja turvallinen fiilis. On mahtava juosta tällä porukalla viestejä", Elli Punto kiitteli.