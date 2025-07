Virolaisen yhtyeen loppuunmyyty konsertti avaa Sastamala Gregorianan

Suomen suurin vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana alkaa keskiviikkona. Ohjelmistossa on viiden päivän aikana yhteensä kaksikymmentä tapahtumaa.

Festivaalin avaava virolaisen Rondellus-yhtyeen konsertti Sabbatum on loppuunmyyty. Siinä Black Sabbathin musiikki kohtaa keskiaikaiset soittimet ja latinan kielen. Loppuunmyyntiä lähestyy myös päätöskonsertti, jonka johtaa taiteellisena johtajana Sastamala Gregorianalle jäähyväiset jättävä Michael Fields. "Muiden tapahtumien lippuja on vielä hyvin saatavilla, mutta kiinnostus on kasvussa", kertoo festivaalijohtaja Johannes Rantanen.

Ohjelmiston teemana on Lontoo, joka päättää festivaalin monivuotisen Kaupungit vetten päällä -kokonaisuuden.