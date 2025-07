VaLePa kohtaa Challenge Cupissa romanialaisen joukkueen, jossa pelaa tuttu hakkuri

Challenge Cupissa VaLePa eli Ford Levoranta Sastamala kohtaa romanialaisen Arcada Galatin. Eurocupien arvonnat suoritettiin Luxemburgissa.

Arcada Galatin riveissä pelaa muun muassa VaLePan entinen hakkuri Aaro Nikula.

"Todella hyvä ja sopiva vastustaja", kommentoi VaLePan hakkuri Urpo Sivula. "Sitä vastaan pitää olla kunnossa", hän jatkaa.

Joukkueet kohtaavat marraskuussa.

VaLePa on pelannut Eurocupeissa 73 ottelua, joista se on voittanut 36. Challenge Cup on tasoista kolmanneksi korkein.