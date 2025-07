Veera Mattila valmis kiritaisteluihin EM-kilpailuissa

Sastamalalainen Veera Mattila juoksee alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa Norjan Bergenissä. Matkana on 800 metriä.

"Tiedossa on kovaa taistelua, sillä tilastoissa on parikymmentä juoksijaa lähes samoilla ajoilla", kertoo Veera Mattila. Hänen kuluvan kauden paras noteerauksensa on 2.02,54, jolla sijoittuu ennakkotilastossa yhdenneksitoista. Kärkiaika on 1.57,25.

Veera Mattilan ennätys 800 metrillä on kahden vuoden takainen 2.01,12. Sen jälkeen hän on kohdannut vaikeuksia akillesjänteen vaivoista murtumaan. Kuluva kausi on jälleen näyttänyt hyvältä.

EM-kilpailujen finaaliin pääseminen edellyttää onnistumisia alku- ja välierissä.

"Taktiikkaa ei pysty juoksijoiden tasaisuuden vuoksi hirveästi etukäteen suunnittelemaan, mutta kärjen tuntumassa on oltava, sillä sijoitukset ratkotaan loppukirissä", toteaa Veera Mattila.

Alkuerät juostaan torstaina.