Muistatko Hullut Miehet kautta aikojen? Seuraavaa saa nyt ehdottaa

Huittisissa ehtii vielä ehdottaa seuraavaa Hullua Miestä. Aikaa on heinäkuun loppuun.

Hullu Mies on valittu Huittisissa vuodesta 1977 alkaen, yleensä joka toinen vuosi. Tunnustuksen on saanut 28 henkilöä. Viimeisin palkittu on Pekka Ollula, joka tunnetaan muun muassa Huhtamon kansainvälisistä elokuvajuhlista.

Perinteen mukaan Hullun Miehen tulee olla huittislainen tai muutoin merkittävästi Huittisten hyväksi toiminut henkilö. Hän on tehnyt Huittista ja huittislaisuutta tunnetuksi positiivisella tavalla – omintakeisesti, rohkeasti tai muuten hulluudella höystettynä.

Ehdotuksen Hulluksi Mieheksi voi täyttää tästä linkistä 31. heinäkuuta saakka. Nimen lisäksi pyydetään ytimekkäitä perusteluja. Ehdotusten pohjalta tunnustuksen saajan valitsee sivistyslautakunta.

Hullu Mies julkistetaan Hullussa Yössä 26. syyskuuta.