Säkylässä alokkaat voivat luopua kasvomaskien käytöstä

Porin prikaatissa Säkylässä ja Kankaanpäässä on noudatettu muiden varuskuntien tavoin varotoimenpiteitä hengitystieinfektoiden leviämisen ehkäisemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi alokkaiden osastointi ja kasvomaskien käyttäminen.

Puolustusvoimien mukaan hengitystieinfektiotilanne on tällä hetkellä varuskunnissa yleisesti rauhallinen. Tartuntojen määrä on kuitenkin kasvussa. Tilanteen kehittymistä on haastavaa ennakoida.

Kasvomaskien käytöstä on suositeltu luovuttavan. Alokkaiden osastointia voidaan jatkaa tarvittaessa.

Varuskunnissa esiintyi viime vuonna poikkeuksellisen paljon tavanomaista hankalampia hengitystieinfektioita.