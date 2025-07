Taysin päivystyksessä Acutassa on tehty uusi ludehavainto. Sen alkuperä ei ole suoraan jäljitettävissä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan luteiden torjuntaa on jatkettu. Tässä yhteydessä on jouduttu tekemään tilajärjestelyjä. Tilat on päästy palauttamaan takaisin käyttöön.

Päivystys toimii normaaliin tapaan.