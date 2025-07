Seudullista kulttuurimatkailua kehitetään: "Työryhmässä pääsee vaikuttamaan"

Sastamala, Huittinen, Punkalaidun ja Hämeenkyrö tunnetaan monipuolisesta ja rikkaasta kulttuuriperinnöstään. Kulttuurimatkailutoimijoita kutsutaan mukaan työryhmiin.

Käynnistyvässä esiselvityshankkeessa kartoitetaan alueen kulttuurimatkailun vaikuttavuustekijät ja etsitään uusia yhteistyön muotoja yhä vetovoimaisemman kulttuurimatkailun kehittämiseksi. Tulossa on muun muassa valtakunnallinen seminaari, jossa pureudutaan kulttuurimatkailun ajankohtaisiin teemoihin ja tulevaisuudennäkymiin.

Esiselvityshanke jatkuu ensi vuoden toukokuun loppuun. Sen toteuttaa Suomen kirjainstituutin säätiö. Tiivistä yhteistyötä tehdään Sastamalan kaupungin kanssa.

"Kulttuurimatkailu, on se sitten taidenäyttely, museo, kulttuuritapahtuma tai -kohde, on yhä merkittävämpi syy matkustuspäätöstä tehtäessä", kertoo museonjohtaja Marja Hänninen-Tolvi. "Jotta seutumme kulttuuriset voimavarat näkyisivät ja kuuluisivat yhä paremmin, kuntarajojen ja toimialojen ylittävällä yhteistyöllä on suuri merkitys", hän jatkaa.

Sastamalasta, Huittisista, Punkalaitumelta ja Hämeenkyröstä kutsutaan kulttuurimatkailutoimijoita työryhmiin. Mukaan ovat tervetulleita niin julkisten tahojen, yritysten kuin yhdistystenkin edustajat.

"Työryhmässä pääsee vaikuttamaan esiselvityshankkeessa toteutettavan kartoituksen sisältöön sekä kertomaan omat kokemuksensa ja näkemyksensä seudun kulttuurimatkailusta", sanoo Emma Kurki. Esiselvityshankkeen päätyttyä työryhmä jatkaa seudullisena yhteistyöverkostona. Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostiosoitteeseen emma.kurki@pukstaavi.fi.

Esiselvityshanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Leader Joutsenten reitiltä.