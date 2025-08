Rengasrikot kiusasivat Lauri Joonaa: "Olihan haastava kisa"

Sastamalalainen Lauri Joona ajoi kartturinsa Samu Vaalerin kanssa Jyväskylän MM-rallissa kahdeksanneksi WRC2-luokassa. Kaksikkoa kiusasivat useammat rengasrikot ja kaasuläppäongelmat.

"Olihan haastava kisa jälleen", kommentoi Lauri Joona sosiaalisessa mediassa.

Matkantekoa hidastivat useammat rengasrikot. Keskittymistä häiritsivät myös kaasuläppäongelmat.

"Nautittiin kisasta ja fiiliksestä rengasrikoista huolimatta", sanoi Lauri Joona. Kannustajille ja tukijoille hän lähetti kiitokset.

Kokonaistuloksissa kaksikon sijoitus oli 21.

WRC2-luokan sarjataulukossa Lauri Joona on 33 pisteellä kymmenentenä. Kärjessä on Oliver Solberg, jolla on 85 pistettä.