Veera Mattilan juoksu kulki taas: "Uskalsin toivoa mestaruutta"

Vammalan seudun Voiman Veera Mattila voitti Suomen mestaruuden 800 metrillä. Taannoisille hengitysongelmille on löytynyt selitystä.

"Päätin ottaa johtopaikan jo heti alussa ja pitää sen loppuun saakka", kertoi Veera Mattila.

Nuorten EM-kilpailut ja universiadit ovat Veera Mattilan osalta päättyneet keskeytykseen. Taustalla ovat olleet hengitysongelmat.

"Minulla on samat oireet kuin äänihuulten toimintahäiriössä, joka lyö hengityksen lukkoon", sanoi Veera Mattila. "Diagnoosi ei ole varma, mutta sellaista syytä epäilemme. Mistä se on tullut, on täysi mysteeri", hän totesi.

Kalevan kisoissa Veera Mattilan juoksu kulki jälleen. Hän kellotti ajaksi 2.05,74.

"Uskoin, että tähän kisaan vaiva ei tule kovien adrenaliinien ansiosta", kertasi Veera Mattila. "Eikä tullutkaan, joten uskalsin toivoa mestaruutta", hän jatkoi.

Kalevan kisat käytiin Espoossa.