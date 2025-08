Amanda Kotaja parayleisurheilun MM-kilpailuihin

Ratakelaaja Amanda Kotaja on valittu parayleisurheilun MM-kilpailuihin. Hän edustaa Vampulan Urheilijoita.

Amanda Kotaja kelaa 100 ja 400 metrillä.

"Joukkueeseen valitut urheilijat ovat osoittaneet kuluvan kauden kilpailuissa hyvää, nousujohteista tuloskuntoa", luonnehtii joukkueenjohtaja Mika Vakkuri. "Nyt valittujen urheilijoiden terveystilanne on hyvä, mikä mahdollistaa laadukkaan kunnon viimeistelyn", hän jatkaa.

MM-kilpailut käydään Intiassa New Delhissä 26.9.-5.10. Paikallinen sää ja muut olosuhteet luovat omat haasteensa.

"Kuumuus ja varsinkin ilman kosteus on pystyttävä huomioimaan mahdollisimman hyvin niin kilpailusuoritusten aikana kuin muutenkin", Mika Vakkuri pohtii. "Tärkeää on varautua myös New Delhin yleisen hygieniatason haasteisiin, niin ruokailuiden osalta kuin muutenkin", hän toteaa.

Suomen joukkueessa on kahdeksan urheilijaa.