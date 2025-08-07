Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Huittisten keskustassa päällystystöitä, mm. yksi sisääntuloväylistä saa uutta asfalttia

Kaupunki kehottaa varovaisuuteen.

Päällystystyömaa, asfaltointi

Päällystystyö.

Päällystystyöt alkavat Huittisten keskustassa perjantaina. Valmistelut ovat jo käynnissä.

Risto Rytin katua asfaltoidaan Härkäpakarin ja Lidlin välillä. Kysymyksessä on yksi keskustan sisääntuloväylistä.

Torkinkatua päällystetään Risto Rytin kadun risteyksestä alkaen.

Lauttakylänkatua paikataan torin kohdalla.

Asfaltointitöistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Kaupunki kehottaa kaikkia varovaisuuteen.

