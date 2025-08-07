Huittisten keskustassa päällystystöitä, mm. yksi sisääntuloväylistä saa uutta asfalttia
Kaupunki kehottaa varovaisuuteen.
Päällystystyöt alkavat Huittisten keskustassa perjantaina. Valmistelut ovat jo käynnissä.
Risto Rytin katua asfaltoidaan Härkäpakarin ja Lidlin välillä. Kysymyksessä on yksi keskustan sisääntuloväylistä.
Torkinkatua päällystetään Risto Rytin kadun risteyksestä alkaen.
Lauttakylänkatua paikataan torin kohdalla.
Asfaltointitöistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Kaupunki kehottaa kaikkia varovaisuuteen.
