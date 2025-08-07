Rakennusten rekisteritietoja selvitetään Punkalaitumella, tarvittaessa voidaan ottaa valokuva
Punkalaitumella on käynnissä kiinteistöinventointi. Työssä selvitetään eri rekisterien ajantasaisuutta.
Inventoinnissa muun muassa tarkistetaan rakennuksen olemassaolo, osoite, ulkomitat ja muut perustiedot. Tarvittaessa voidaan ottaa rajatusti valokuva ulkoa.
Sisätiloihin ei ole tarvetta mennä. Työ tapahtuu ulkona. Kiinteistön omistajan ei tarvitse olla paikalla.
Selvitystä tekevillä on mukana kuvallinen henkilökortti.
Inventointi jatkuu lokakuun loppuun.
