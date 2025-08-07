Skeittipuiston avajaisissa Huittisissa tarjoillaan hodareita
Ohjelmassa on lajinäytöksiä, kisailua ja graffitityöpajoja.
Huittisissa skeittiparkki Mesta on valmistunut Ympäristöpuistoon. Avajaisia vietetään torstaina kello 16-19.
Ohjelmassa on muun muassa lajinäytöksiä, kisailua ja graffitityöpajoja. Skeittaamista pääsee kokeilemaan. Paikalla on aiheeseen liittyvää myyntiä.
Tarjolla on herkkuja. Esimerkiksi 200 ensimmäistä saa ilmaiset hodarit.
Tapahtuman järjestää nuorisopalvelut.
Skeittiparkin rakentamista kaupunki rahoitti perintövaroin. Avustusta saatiin Leader Joutsenten reitiltä.
