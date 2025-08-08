Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Perjantai 8.8.2025

Jätekatosten kauneuskilpailu Satakunnassa: Löytyykö voittaja Kokemäeltä?

Uutiset

Asukkaat pääsevät valitsemaan suosikkinsa.

Kokemäki

Kokemäki.

Satakunnassa etsitään kauneinta jätekatosta. Keräämön alueelta voi osallistua voi muun muassa Kokemäeltä.

Jätehuoltomääräykset eivät edellytä jätekatoksen rakentamista. Sellainen voi kuitenkin parhaimmillaan toimia pihan koristuksena ja viimeistellä sen ilmeen.

Kilpailun finaaliin etenee kahdeksan jätekatosta. Asukkaat pääsevät valitsemaan niistä suosikkinsa.

Jätetila sekä -astiat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle ajotietä. Näin tyhjennysauto pääsee esteettömästi jäteastioiden lähelle.

"Saamme yllättävän paljon kuljettajilta palautetta siitä, että sekajäteastia on tien vieressä, mutta biojäteastiaa joutuu etsimään pitkin tonttia", kertoo kiertotaloussuunnittelija Maija Nuotio Keräämöstä.

Osallistumisaikaa on elokuun loppuun.

Satakunnan kaunein jätekatos

Osallistumisohjeet

Edellinen: