Mouhijärven Sale suljetaan

Henkilökunta siirtyy osaksi Häijään S-marketin tiimiä.

Sale. Kuva: SOK Viestintä ja julkaisut / Tanja Eranto

Sastamalassa Mouhijärven Salen toiminta päättyy. Myymälä suljetaan elokuun lopulla.

"Mouhijärven liiketoiminta on ollut jo pitkään kannattamatonta, eikä näkymää liiketoiminnan tuloksellisuuden korjaamiseksi ole", sanoo Sale-ketjujohtaja Meeri Pirinen.

Myymälän loppuunmyynti alkaa keskiviikkona 27. elokuuta ja se suljetaan viimeistään perjantaina 29. elokuuta.

Mouhijärven Salen henkilökunta siirtyy osaksi Häijään S-marketin tiimiä.

Myymälä avattiin loppuvuonna 2012.

