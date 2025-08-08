Mouhijärven Sale suljetaan
Henkilökunta siirtyy osaksi Häijään S-marketin tiimiä.
Sastamalassa Mouhijärven Salen toiminta päättyy. Myymälä suljetaan elokuun lopulla.
"Mouhijärven liiketoiminta on ollut jo pitkään kannattamatonta, eikä näkymää liiketoiminnan tuloksellisuuden korjaamiseksi ole", sanoo Sale-ketjujohtaja Meeri Pirinen.
Myymälän loppuunmyynti alkaa keskiviikkona 27. elokuuta ja se suljetaan viimeistään perjantaina 29. elokuuta.
Mouhijärven Salen henkilökunta siirtyy osaksi Häijään S-marketin tiimiä.
Myymälä avattiin loppuvuonna 2012.
