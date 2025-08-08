Vuoden satakuntalaiseksi kyläksi valittu Huittisten Rekikoski palkitaan Laviassa
Satakunnan maakunnallista kyläpäivää vietetään Riuttala-Mustajoella.
Satakunnan Vuoden Kyläksi valittu Huittisten Rekikoski palkitaan maakunnallisessa kyläpäivässä. Tapahtuma järjestetään Laviassa Riuttala-Mustajoella.
Kylätoiminnan valtakunnalliselta organisaatiolta terveiset tuo Suomen Kylien toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, jota esittävät Kultaisen harmonikan voittaja Ville Vehkalahti sisarensa Emman kanssa sekä duo Latte ja Teppo.
Maakunnallista kyläpäivää vietetään Riuttala-Mustajoen kylätalolla sunnuntaina kello 14 alkaen.
