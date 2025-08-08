Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Vuoden satakuntalaiseksi kyläksi valittu Huittisten Rekikoski palkitaan Laviassa

Uutiset

Satakunnan maakunnallista kyläpäivää vietetään Riuttala-Mustajoella.

Riuttala-Mustajoen kylätalo

Riuttala-Mustajoen kylätalo. Kuva: Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys

Satakunnan Vuoden Kyläksi valittu Huittisten Rekikoski palkitaan maakunnallisessa kyläpäivässä. Tapahtuma järjestetään Laviassa Riuttala-Mustajoella.

Kylätoiminnan valtakunnalliselta organisaatiolta terveiset tuo Suomen Kylien toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, jota esittävät Kultaisen harmonikan voittaja Ville Vehkalahti sisarensa Emman kanssa sekä duo Latte ja Teppo.

Maakunnallista kyläpäivää vietetään Riuttala-Mustajoen kylätalolla sunnuntaina kello 14 alkaen.

