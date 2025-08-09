Kristina Božović ja Selma Ala-Viikari LP-Vampulan hakkureiksi

Naisten Mestaruusliigaa pelaavan LP-Vampulan joukkueeseen on hakkureiksi kiinnitetty Kristina Božović ja Selma Ala-Viikari. Kokoonpano alkaa olla valmis.

Montenegrolaisella Kristina Božovićilla on kokemusta muun muassa kotimaansa maajoukkueesta. Nyt solmittu sopimus on hänelle ensimmäinen ulkomailla.

"Hakkurina pelaaminen sopii minulle parhaiten", kertoo Kristina Božović. "Nautin roolin mukana tulevasta vastuusta ja energiasta", hän jatkaa. Kristina Božović arvioi, että hänen parhaita ominaisuuksiaan hakkurina ovat hyökkäys, syöttö, nopeat reaktiot ja kommunikointi kentällä.

Selma Ala-Viikari on LP-Vampulan kasvatti. Hän on aloittanut seurassa viisivuotiaana ja pelannut viime kaudet akatemiajoukkueessa ykkössarjaa.

"Onhan liigajoukkueeseen siirtyminen erilaista ja aika jännittävää", tunnustaa Selma Ala-Viikari. "Rauhallisuus on parhaita ominaisuuksiani, mutta hakkurin roolissa tarvitaan myös sähäkkyyttä", hän pohtii.

"Odotamme Kristinalta vahvaa roolia hyökkäyspelissämme ja Selmalta isoja kehitysaskelia liigajoukkuedebyyttikauden myötä", sanoo toiminnanjohtaja Timo Talvitie.