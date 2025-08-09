Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lauantai 9.8.2025

Poliisi valvoo nuorten juhlintaa Lounais-Suomessa

Erityisessä tarkkailussa ovat häiriökäyttäytyminen ja alaikäisten päihteiden käyttö.

Lounais-Suomessa poliisi valvoo kuluvana viikonloppuna nuorison juhlintaa. Erityisessä tarkkailussa ovat häiriökäyttäytyminen ja alaikäisten päihteiden käyttö.

"Suuntaamme valvontaa paikkoihin, joihin nuorilla on tapana kokoontua", kertoo komisario Juhani Malmberg.

Lounais-Suomessa poliisin tietoon on kesän aikana tullut nuorten välisiä väkivallantekoja. Sellainen voi muuttaa peruuttamattomasti sekä uhrin että sen tekijän elämän.

"Nuoret eivät aina ymmärrä tekojensa seurauksia", toteaa Juhani Malmberg. "Väkivaltarikoksesta voi rikosoikeudellisten seuraamusten lisäksi koitua raskas henkinen taakka ja mittavat korvaukset, kun on esimerkiksi aiheuttanut toiselle pysyviä vammoja", hän jatkaa.

Kaikenlaiseen häiriökäytökseen poliisi puuttuu matalalla kynnyksellä.

