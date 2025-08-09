Pororannan leikkipaikalla työt etenevät: "Kauaa ei tarvitse enää odotella!"
Voimakkaat ukkoskuurot ovat vaikuttaneet aikatauluihin.
Sastamalassa Pororannan leikkipaikan rakentaminen etenee. Laitteiden asennukset ovat loppusuoralla.
Töissä on otettava huomioon säävaraus. Voimakkaat ukkoskuurot ovat vaikuttaneet aikatauluihin.
Turva-alustoja asennetaan seuraavilla kolmella viikolla.
"Kauaa ei tarvitse enää odotella!" kerrotaan kaupungilta.
Avajaiset ovat näillä näkymin syyskuun alussa.
