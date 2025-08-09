Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Lauantai 9.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Pororannan leikkipaikalla työt etenevät: "Kauaa ei tarvitse enää odotella!"

Uutiset

Voimakkaat ukkoskuurot ovat vaikuttaneet aikatauluihin.

Lapsi, iloinen

Lapsi. Kuva: Pixabay

Sastamalassa Pororannan leikkipaikan rakentaminen etenee. Laitteiden asennukset ovat loppusuoralla.

Töissä on otettava huomioon säävaraus. Voimakkaat ukkoskuurot ovat vaikuttaneet aikatauluihin.

Turva-alustoja asennetaan seuraavilla kolmella viikolla.

"Kauaa ei tarvitse enää odotella!" kerrotaan kaupungilta.

Avajaiset ovat näillä näkymin syyskuun alussa.

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: