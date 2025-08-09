Seuraavina öinä kannattaa tähytä taivaalle: Täysikuu, tähdenlentoja, revontulia

Loppukesän yöt ovat oivallista aikaa taivaan ilmiöiden tarkkailuun. Löytyy jo pimeyttä, mutta on kuitenkin lämmintä.

Täysikuun hetki on lauantaina. Kuu on matalalla, mutta luo sieltäkin öiseen maisemaan toisenlaista tunnelmaa kuin keskikesän kelmeät kuutamot.

Perseidien tähdenlentoparven meteoreja voi nähdä tulevina öinä. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että huippuaikaa on tiistai-ilta. Vähenevä kuperakuu haittaa tähdenlentojen näkymistä. Toisaalta se on vielä matalalla runsaimman vaiheen aikaan.

"Illalla tähdenlentoja katselevalle Kuusta ei ole merkittävästi haittaa, sillä taivas ei ole täysin pimeä vielä muutenkaan", sanoo Ursan tulipallotyöryhmän analyytikko Jaakko Visuri.

Osa perseidien meteoreista on melko kirkkaita. Niistä saattaa jäädä taivaalle hetkeksi vana. Tähdenlennoista jotkut voivat näyttää punertavilta.

Koronan massapurkauksen ansiosta geomagneettiset myrskyt ovat mahdollisia. Revontulien todennäköisyys on viikonloppuna kohtalainen.

Ilmatieteen laitos ennustaa Sastamalassa sunnuntain ja maanantain vastaisten öiden olevan ainakin osin selkeitä. Lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.

Pimeitä havaintopaikkoja voi etsiä Taivaanvahdin kartalta.