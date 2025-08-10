Amanda Kotajalle 100 ja 400 metrin Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet
Tulokset nostattivat toiveita MM-mitaleista.
Ratakelaaja Amanda Kotaja teki erinomaiset tulokset Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Hän edustaa Vampulan Urheilijoita.
Amanda Kotaja voitti 100 metrin kilpailun ajalla 16,39 ja 400 metrin kilpailun ajalla 54,69. Tulokset nostattivat toiveita MM-mitaleista. Erityisesti jälkimmäinen osoitti Kotajan nopeuskestävyyden kehittyneen alkukauteen verrattuna.
Paraurheilijoiden Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet ratkottiin Turussa.
