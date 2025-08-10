Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Sunnuntai 10.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Amanda Kotajalle 100 ja 400 metrin Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet

Uutiset

Tulokset nostattivat toiveita MM-mitaleista.

Amanda Kotaja. Kuva: Harri Kapustamäki, Paralympiakomitea

Ratakelaaja Amanda Kotaja teki erinomaiset tulokset Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Hän edustaa Vampulan Urheilijoita.

Amanda Kotaja voitti 100 metrin kilpailun ajalla 16,39 ja 400 metrin kilpailun ajalla 54,69. Tulokset nostattivat toiveita MM-mitaleista. Erityisesti jälkimmäinen osoitti Kotajan nopeuskestävyyden kehittyneen alkukauteen verrattuna.

Paraurheilijoiden Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet ratkottiin Turussa.

· · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: