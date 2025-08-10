Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sunnuntai 10.8.2025

Ella Junnila hyppäsi voitokkaasti Puolassa

Uutiset

Tulos sivusi kauden parastaan.

Ella Junnila

Ella Junnila. Kuva: Jesse Väänänen

Kiikkalaislähtöinen korkeushyppääjä Ella Junnila voitti korkeushyppykilpailun Puolassa. Hän ylitti 188.

Voitokas tulos sivuaa Ella Junnilan kauden parasta. Hän päätti kilpailun yrityksiin korkeudesta 190.

"Olen tyytyväinen siihen, miten hyppy etenee. Kalevan kisoista otettiin harppauksia eteenpäin", Ella Junila pohti. "188:n ylitys oli todella hyväntuntuinen hyppy. Juoksussa oli sitä imevää askelta ja kallistusta, mitä on haettu", hän sanoi.

Ennen Tukholmassa käytävää Ruotsi-ottelua Ella Junnila tekee vielä yhden tekniikkatreenin.

