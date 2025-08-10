Manu Kankaanniemi heitti nuorten EM-kilpailuissa ennätyksensä tuntumaan

Vammalan seudun Voiman Manu Kankaanniemi heitti nuorten kiekkofinaalissa 59,37. Hän sijoittui viidenneksi.

"Ekat pari heittoa olivat vähän varovaisia. Neljännellä sain jo vähän kiinni heitosta. Tiesin, että pitää laittaa lisää tehoa, jos meinaa mitaleille päästä", kertasi Manu Kankaanniemi.

Paras tulos lähenteli hänen ennätystään. Loput heitot toivat pöytäkirjaan ruksin.

"Tällä hetkellä tekniikka ei ole vielä siten kasassa, että olisi voinut sitä tehoa laittaa niin, että kiekko tulee vielä viivojen väliin", Manu Kankaanniemi sanoi. "Vaikka lähdin tilastoista vähän alempaa, tiesin että minulla on kyky heittää sellainen heitto, jolla voi mitalin ottaa. Mutta olen tyytyväinen tähän", hän totesi.

Alle 20-vuotiaiden EM-kilpailut ovat käynnissä Tampereella.