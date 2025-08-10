Sepelkyyhkyjahdin suurimmat saaliit Etelä- ja Länsi-Suomesta
Metsästäjien suosikki on tavallinen näky taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa.
Metsästäjien yleisimmäksi lajiksi nousseen sepelkyyhkyn jahtikausi on alkanut sunnuntaina. Suurimmat saaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.
Erityisesti sepelkyyhky viihtyy peltojen reuna-alueilla ja metsiköissä. Se on nykyisin tavallinen näky myös taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa.
"Sepelkyyhkyn runsaat kannat ja suhteellisen vaivattomat metsästysjärjestelyt ovat tehneet siitä metsästäjien suosikin", kertoo riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta.
Huippuvuonna 2020 metsästettiin yli 300 000 sepelkyyhkyä. Saalistaso on yleisesti tasaantunut noin 250 000 lintuun vuodessa.
