Maija Sianojalle sprinttiviestin Suomen mestaruus, Elli Puntolle hopeaa

Sastamalasta lähtöisin olevat suunnistajat Maija Sianoja ja Elli Punto menestyivät sprinttiviestin SM-kilpailuissa. Ne käytiin Kurikassa.

MS Parman Maija Sianoja voitti mestaruuden Akseli Ruoholan kanssa. Knock-out-sprintissä molemmat ottivat hopeaa. Mitalit lämmittivät kaksikkoa.

Helsingin Suunnistajien Elli Punto sijoittui Topi Syrjäläisen kanssa hopealle.

"Juoksu tuntui hyvältä", kommentoi Elli Punto. "Olen kyllä ihan tyytyväinen. Sai tehdä omaa työtä ja olla tarkkana hajontojen kanssa", hän sanoi.

Sprinttiviestissä kilpailtiin naisen ja miehen muodostamissa pareissa. Ensimmäisen ja kolmannen osuuden juoksi nainen, toisen ja ankkuriosuuden mies.