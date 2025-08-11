Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Mouhijärveltä läheltä Häijään ympyrää tulossa myyntiin kaksi yritystonttia

Ympäristölautakunta päättää hinnoista.

Huhtalankuja, Sastamala

Huhtalankujan yritystontin. Kuva: Sastamalan kaupungin päätöksentekoaineisto

Sastamalassa Mouhijärvellä kaupunki on tuomassa Häijäästä myyntiin kaksi yritystonttia. Ne sijaitsevat Huhtalankujan varrella.

Häijäässä on ollut kysyntää tuotanto- ja varastokäyttöön soveltuvista rakennuspaikoista. Kaupunki omistaa Kyröntiehen ja Huhtalankujaan rajoittuvan runsaan 2,1 hehtaarin suuruisen tilan.

Kaksi rakennuspaikkaa on mahdollista toteuttaa nykyiseen tieyhteyteen tukeutuen. Niiden väliin on jätetty tilavaraus mahdolliselle tieyhteydelle alueen eteläosaan.

Ympäristölautakunnalle esitetään yritystonttien myyntihinnaksi 2 euroa neliöltä.

