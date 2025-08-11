Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Senni Huittisista ja Suvi Laviasta Satakunnan Vuoden Uusyrittäjän äänestyksessä

Voittajan valitsee asiantuntijaraati.

Huittinen

Satakunnassa valitaan Vuoden Uusyrittäjä. Tunnustuksesta kilpailevat muiden muassa Senni Valiola Huittisista ja Suvi Mäkelä Laviasta.

Ehdokkaita on yhteensä kahdeksan. Voittajan valitsee asiantuntijaraati. Yleisö saa äänestää suosikkiaan.

Senni Valiolan yritys Mediamaisen toimii markkinoinnin, tiedotuksen ja viestinnän parissa. Suvi Mäkelän Suvin Siivouspalvelu tarjoaa siivouspalveluja.

Voittaja palkitaan 2 000 eurolla ja yleisön suosikki 1 000 eurolla.

Kilpailu ratkeaa Yrittäjän päivänä perjantaina 5. syyskuuta.

Omaa suosikkia voi äänestää tässä linkissä.

Edellinen: