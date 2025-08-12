Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Tiistai 12.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Runkovesijohtojen possuttaminen jatkuu Kokemäellä

Uutiset

Puhdistuselementit puhdistavat putkien pinnat sakkautumista.

Kokemäki

Kokemäki.

Kokemäellä huuhdellaan isoimpia runkovesijohtoja. Työ tehdään possuttamalla.

Mekaanisessa huuhtelussa putkeen laitetaan puhdistuselementtejä palovesiasemien kautta. Liikkuessaan veden mukana puhdistuselementit puhdistavat putkien pinnat sakkautumista.

Kiinteistöjen omistajille ilmoitetaan työstä tekstiviestipalvelun kautta. Vettä ei tule käyttää huuhtelun aikana, jotta sakka ei pääse talojohtoihin. Työ etenee runkolinja kerrallaan.

Huuhtelut päättyvät torstaina 14. elokuuta.

·

Lue myös

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: