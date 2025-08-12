Runkovesijohtojen possuttaminen jatkuu Kokemäellä
Puhdistuselementit puhdistavat putkien pinnat sakkautumista.
Kokemäellä huuhdellaan isoimpia runkovesijohtoja. Työ tehdään possuttamalla.
Mekaanisessa huuhtelussa putkeen laitetaan puhdistuselementtejä palovesiasemien kautta. Liikkuessaan veden mukana puhdistuselementit puhdistavat putkien pinnat sakkautumista.
Kiinteistöjen omistajille ilmoitetaan työstä tekstiviestipalvelun kautta. Vettä ei tule käyttää huuhtelun aikana, jotta sakka ei pääse talojohtoihin. Työ etenee runkolinja kerrallaan.
Huuhtelut päättyvät torstaina 14. elokuuta.
Jätä kommentti